Highlights e gol Napoli-Frosinone 0-4: Coppa Italia 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 142

Il video dei gol e degli highlights di Napoli-Frosinone, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Primo tempo nel quale gli ospiti partono in maniera brillante, ma con il passare dei minuti il Napoli prende possesso e spreca anche due grandi occasioni per l’1-0 con prima Cerofolini e poi il palo dicono di no a Lindstroem e Raspadori. Il Napoli passa in vantaggio con Simeone, ma il gol viene annullato per un fallo di mano di Lindstroem. Nella ripresa Mazzarri manda in campo Osimhen e Kvaratshkelia, ma il Frosinone domina e segna quattro gol: prima Barrenechea, poi Caso, Cheddira su calcio di rigore e infine Harroui.. Di Francesco vola ai quarti di finale, serata storica.

