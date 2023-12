Napoli-Frosinone 0-4, Mazzarri: “Chiedo scusa ai tifosi, mancata la reazione da grande squadra”

Il tecnico del Napoli Mazzarri ha commentato, ai microfoni di Mediaset, il pesantissimo ko contro il Frosinone negli ottavi di finale di Coppa Italia: “Chiedo scusa ai tifosi, sconfitta inaccettabile. Domani riguarderemo il finale della partita, è mancata la reazione della grande squadra. Sul 2-0 non si può smettere di giocare. Ci sono tanti impegni durante la stagione, si gioca ogni due giorni e non posso far giocare sempre gli stessi. Spero che questa sconfitta ci faccia da lezione per il futuro. Bisogna comunque fare i complimenti al Frosinone, che è venuto a giocare a calcio al Maradona. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo e con un pizzico di fortuna potevamo passare in vantaggio”.