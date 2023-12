Highlights e gol Atletico Madrid-Getafe 3-3, Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 39

Il Getafe ferma l’Atletico Madrid in trasferta per 3-3. Partita decisa dall’espulsione di Savic per doppia ammonizione al 38′. Nonostante l’inferiorità numerica, i Colchoneros vanno avanti al 44′ con il gol di Griezmann. In apertura di secondo tempo Mayoral pareggia i conti con l’undicesimo gol in campionato. Al 57′ entra Morata per De Paul e al 63′ segna il 2-1. Sei minuti dopo Griezmann firma la doppietta su rigore per il 3-1. Nel finale il Getafe accorcia le distanze con Rodriguez, e riesce a trovare il pareggio negli ultimi minuti con il tiro dal dischetto di Borja Mayoral.