Pagelle Napoli-Frosinone 0-4: voti e tabellino Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Napoli-Frosinone, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Primo tempo nel quale gli ospiti partono in maniera brillante, ma con il passare dei minuti il Napoli prende possesso e spreca anche due grandi occasioni per l’1-0 con prima Cerofolini e poi il palo dicono di no a Lindstroem e Raspadori. Il Napoli passa in vantaggio con Simeone, ma il gol viene annullato per un fallo di mano di Lindstroem. Nella ripresa Mazzarri manda in campo Osimhen e Kvaratshkelia, ma il Frosinone domina e segna quattro gol: prima Barrenechea, poi Caso, Cheddira su calcio di rigore e infine Harroui.. Di Francesco vola ai quarti di finale, serata storica.

LE PAGELLE E I VOTI

NAPOLI (4-3-3): Gollini 5.5; Zanoli 5.5, Ostigard 5, Natan 5, Mario Rui 6.5 (8’st Di Lorenzo 4); Cajuste 5, Demme 6.5 (8’st Lobotka 6), Gaetano 5; Lindstrom 5.5 (28’st Politano 5.5), Simeone 6 (19’st Osimhen 5.5), Raspadori 6 (19’st Kvaratskhelia 5.5). In panchina: Meret, Contini, Juan Jesus, Rrahmani, Politano, Zerbin, Russo, D’Avino. Allenatore: Mazzarri 4.5. F

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini 7; Okoli 6, Monterisi 6, Lusuardi 6 (41’st Romagnoli sv); Kvernadze 5.5 (1’st Lirola 6), Bourabia 6 (21’st Harroui 7), Barrenechea 7, Brescianini 6.5 (21’st Gelli 6), Garritano 6.5; Cheddira 7, Caso 7.5 (26’st Soulé 6.5). In panchina: Frattali, Turati, Baez, Lulic, Kaio Jorge, Oyono, Ibrahimovic. Allenatore: Di Francesco 7.5.

ARBITRO: Abisso di Palermo 6.

RETI: 20’st Barrenechea, 25’st Caso, 46’st Cheddira (rig), 50’st Harroui.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Cajuste, Gaetano, Politano, Bourabia, Kvernadze, Caso, Harroui, Monterisi.

Angoli: 4-5.

Recupero: 3′ pt, 5′ st