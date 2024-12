Il video con gli highlights e i gol di Milan-Stella Rossa, sfida valida per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Successo fondamentale per gli uomini di Paulo Fonseca, che centrano la quarta vittoria consecutiva tenendo in vita le possibilità di centrare una qualificazione diretta agli ottavi di finale. A San Siro termina 2-1, per effetto delle reti di Leao e Abraham: il primo sblocca il risultato con un mancino sotto la traversa dopo un controllo delizioso sul lancio di Fofana, mentre il secondo firma il gol vittoria all’87’ con un tap-in dopo il miracolo di Gutesa sul colpo di testa di Camarda, ancora vicino al gol in Europa. In mezzo, la bella rete di Radonjic, capace di battere Maignan con un tiro di mancino dal limite dell’area.

