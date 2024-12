Il Milan non brilla ma coglie la quarta vittoria consecutiva battendo la Stella Rossa nella sesta giornata della Champions League 2024/2025: a San Siro termina 2-1. I rossoneri salgono quindi a 12 punti e ora, con i prossimi ostacoli rappresentati da Girona e Dinamo Zagabria, la possibilità di approdare direttamente agli ottavi diventa ancora più concreta.

Il primo squillo della partita è firmato da Leao, che al 13′ si fa metà campo in fuga ma, a tu per tu con Gutesa, viene chiuso dal portiere ospite. I serbi non stanno a guardare, e al 17′ colpiscono la traversa con Maksimovic. Il Milan perde Loftus-Cheek e Morata nel giro di due minuti: l’ingresso di Abraham al posto dello spagnolo è positivo, ma a firmare il vantaggio è ancora una volta Leao, che con un grande stop controlla il lancio di Fofana e batte il portiere avversario.

A mezz’ora dal termine entra l’ex Torino Radonjic, che pochi minuti più tardi ruba palla a Musah e scarica un mancino letale all’incrocio: niente da fare per Maignan, è 1-1. Quando tutto sembra apparecchiato per il pareggio, ecco il lampo di Camarda: colpo di testa in arretramento e salvataggio miracoloso di Gutesa che devia la palla sulla traversa, ma sul tap-in Abraham firma la rete decisiva.

GLI HIGHLIGHTS

TABELLINO e PAGELLE MILAN-STELLA ROSSA

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 5.5 (38’ st Royal sv), Gabbia 6, Thiaw 6, Hernandez 5.5; Fofana 6.5, Reijnders 5.5; Musah 6 (38’ st Camarda 6.5), Loftus-Cheek 6 (28’ pt Chukwueze 6), Leao 7; Morata 6 (29’ pt Abraham 6)

In panchina: Sportiello, Torriani, Tomori, Pavlovic, Terracciano

Allenatore: Paulo Fonseca 5.5

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa 7.5; Mimovic 5.5 (30’ st Kanga 6), Djiga 5.5, Spajic 6.5, Seol 6; Krunic 6, Elsnik 6; Silas 6, Maksimovic 6 (15’ st Radonjic 7), Milson 5.5 (1’ st Ivanic 5.5); Ndiaye 6.5 (41′ st Duarte sv)

In panchina: M. Ilic, Glazer, Ivanic, Katai, Gomes, Rodic, Lekovic, L. Ilic, Drkusic

Allenatore: Vladan Milojevic 6.5

ARBITRO: Jesus Gil Manzano (Spagna) 6.5

RETI: 42′ pt Leao, 22′ st Radonjic, 42′ st Abraham

NOTE: cielo sereno, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Musah, Hernandez, Tomori (dalla panchina), Djiga, Krunic. Angoli: 6-4. Recupero: 3’ pt, 4’ st.