Il Barcellona batte il Borussia Dortmund 3-2 in Germania nel match della sesta giornata di Champions League. Decisive le reti di Raphinha (53′) e Torres (75′ e 85′), mentre ai padroni di casa non basta la doppietta di Guirassy (60′ e 78′). Successo netto per l’Arsenal che supera 3-0 il Monaco con i due gol di Saka (34′ e 78′) e il sigillo di Havertz (88′). Poker del Feyenoord che batte 4-2 lo Sparta Praga, mentre lo Stoccarda ne fa 5 allo Young Boys, che era passato in vantaggio dopo sei minuti con Lakony. Poi sono arrivate le reti di Stiller (23′), Millot (53′), Fuhrich (61′), Vagnoman (66′) e Keitel (75′).

TUTTI I RISULTATI

Atletico Madrid-Slovan Bratislava 3-1 (16′ Alvarez, 42′ Griezmann, 51′ rig. Strelec, 57′ Griezmann)

Lille-Sturm Graz 3-2 (37′ Sahraoui, 47′ Bakker, 49′ Kiteishvili, 47′ Biereth, 81′ Haraldsson)

Arsenal-Monaco 3-0 (34′ Saka, 78′ Saka, 88′ Havertz)

Benfica-Bologna 0-0

Borussia Dortmund-Barcellona 2-3 (53′ Raphinha, 60′ rig. Guirassy, 75′ Torres, 78′ Guirassy, 85′ Torres)

Feyenoord-Sparta Praga 4-2 (8′ Trauner, 10′ Paixao, 30′ Moussa, 43′ Rrahmani, 63′ Gimenez, 79′ aut. Beelen)

Juventus-Manchester City 2-0 (53′ Vlahovic, 75′ McKennie)

Milan-Stella Rossa 2-1 (42′ Leao, 67′ Radonjic, 87′ Abraham)

Stoccarda-Young Boys 5-1 (6′ Lakomy, 25′ Stiller, 53′ Millot, 61′ Fuhrich, 66′ Vagnoman, 75′ Keitel)