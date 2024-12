Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Benfica-Bologna, match valevole per la sesta giornata di Champions League 2024/2025. Pronti, via e gli uomini di Vincenzo Italiano vanno subito in difficoltà, con una sanguinosa palla persa in difesa e il gol di Pavlidis che viene però annullato dopo poco più di un minuto causa fuorigioco. Superata la paura, il Bologna in realtà gioca meglio rispetto ai padroni di casa e con Dallinga ha anche una buona occasione per passare in vantaggio. I rossoblù gestiscono la palla, ma sul finire del primo parziale sono i lusitani a rendersi pericolosi in contropiede con Skorupski che salva sullo splendido sinistro al volo di Di Maria. Le emozioni non mancano anche nel secondo tempo da un lato e dall’altro, con Skorupski che in più di un’occasione salva il risultato, ma con un Bologna che prova spesso a farsi vedere nell’area avversaria.

GLI HIGHLIGHTS

IL TABELLINO

BENFICA (4-2-3-1): Trubin 6; Bah 6, Araujo 6.5, Otamendi 6.5, Carreras 6.5; Aursnes 6, Florentino 5.5; Akturkoglu 5.5 (27′ st Beste 6), Kokcu 6 (35′ st Cabral sv), Di Maria 7; Pavlidis 6 (27′ st Amdouni 6). In panchina: Soares, Gomes, Bajrami, Barreiro, Kabore, Prestianni, Rollheiser, Schjelderup, Silva. Allenatore: Lage 6

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7.5; Holm 6, Beukema 6.5, Casale 6.5 (28′ st Lucumì 6), Posch 6.5 (43′ st Corazza sv); Ferguson 7, Moro 5.5 (28′ st Freuler 6); Urbanski 6 (27′ st Ndoye 6), Fabbian 5.5 (28′ st Pobega 6), Illing-Jr 5.5; Dallinga 5.5. In panchina: Ravaglia, Bagnolini, Castro, Erlic, Odgaard. Allenatore: Italiano 6.5

ARBITRO: Petrescu di Bucarest (ROM) 5.5

Ammoniti: Pavlidis, Florentino, Bah, Kokcu, Otamendi, Fabbian, Casale, Ferguson, Italiano (non dal campo), Freuler, Beukema. Angoli: 10-4. Recupero: 1′ pt, 5′ st