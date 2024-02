Highlights e gol Milan-Napoli 1-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 92

Il video dei gol e degli highlights di Milan-Napoli, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro primo tempo che si sblocca con una grande giocata sull’asse Giroud-Leao-Theo Hernandez che confezionano una grande azione e il terzino rossonero si presenta davanti a Gollini e lo batte con un preciso piattone. Il Napoli prova a reagire, ha anche le sue occasioni con Simeone per pareggiare. Ma anche i rossoneri vanno vicinissimi al 2-0 con Leao che sbaglia da posizione favorevole. Nel finale Simic rischia un clamoroso autogol, poi Maignan para su Anguissa. Il Milan si porta a -1 dalla Juventus, per il Napoli adesso sono 7 i punti di distacco dal quarto posto.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS