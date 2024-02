Pagelle Milan-Napoli 1-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Napoli, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro primo tempo che si sblocca con una grande giocata sull’asse Giroud-Leao-Theo Hernandez che confezionano una grande azione e il terzino rossonero si presenta davanti a Gollini e lo batte con un preciso piattone. Il Napoli prova a reagire, ha anche le sue occasioni con Simeone per pareggiare. Ma anche i rossoneri vanno vicinissimi al 2-0 con Leao che sbaglia da posizione favorevole. Nel finale Simic rischia un clamoroso autogol, poi Maignan para su Anguissa. Il Milan si porta a -1 dalla Juventus, per il Napoli adesso sono 7 i punti di distacco dal quarto posto.

LE PAGELLE E I VOTI

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5; Calabria 6 (37′ pt Florenzi 7), Kjaer 6 (21′ st Simic 6), Gabbia 7, Hernandez 7.5; Adli 6, Bennacer 5.5 (20′ st Musah 6); Pulisic 5 (35′ st Jimenez sv), Loftus-Cheek 5.5, Leao 7; Giroud 6 (15′ st Jovic sv). In panchina: Sportiello, Mirante, Terracciano, Eletu, Okafor. Allenatore: Pioli 6.5.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini 5.5; Ostigard 6 (1′ st Politano 6), Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5 (44′ st Ngonge sv); Di Lorenzo 5.5, Anguissa 6.5, Lobotka 5.5, Zielinski 5.5 (31′ st Lindstrom sv), Mazzocchi 6.5 (31′ st Olivera sv); Kvaratskhelia 6; Simeone 5.5 (10′ st Raspadori 6). In panchina: Contini, Natan, Dendoncker, Traorè, Cajuste. Allenatore: Mazzarri 5.5

ARBITRO: Doveri di Roma 5.5

RETE: 25′ pt Hernandez.

NOTE: cielo coperto, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Juan Jesus, Hernandez.

Angoli: 2-1 per il Napoli.

Recupero: 3′; 6′.