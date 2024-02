Atp Cordoba 2024, la favola di Luciano Darderi: vince il torneo da qualificato

Il momento magico del tennis italiano prosegue. Sulla terra rossa di Cordoba, Argentina, Luciano Darderi vince il primo torneo Atp della sua carriera e lo fa da qualificato in una settimana che ricorderà per tutta la vita. Il tennista italiano ha sconfitto l’argentino Facundo Bagnis, anche lui proveniente dalle qualificazioni, con lo score finale di 6-1 6-4 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco. Con questo meraviglioso successo Darderi da domani entrerà per la prima volta tra i primi ottanta giocatori del Mondo.

PRIMO SET – L’inizio di partita è totalmente a senso unico con Darderi che vince i primi dieci punti della finale e si porta velocemente sul 3-0. Bagnis sembra già in difficoltà fisica sin dai primi punti, pagando lo scotto delle fatiche di questa settimana, Luciano invece è padrone del campo, si invola sul 5-0 senza patemi d’animo e chiude in totale scioltezza il set per 6-1.

SECONDO SET – La seconda frazione di gioco sembra cominciare esattamente come la prima con l’azzurro che brekka il suo avversario e si porta sul 2-0. Ma qui arriva la reazione d’orgoglio del suo avversario: Bagnis riesce a vincere tre games di fila e si mette in partita. Il testa a testa è serrato, il match si vive sul filo dei nervi anche per la posta in palio che è molto alta per entrambi. L’azzurro serve per secondo e pareggia i conti prima sul 3-3 e successivamente sul 4-4. Il nono game è difficile da spiegare: Darderi fa subito sullo 0-40, ma Bagnis rimonta e prova a rimanere attaccato. Errori, tensione, fatica, emozioni: c’è tutto in questi punti con Bagnis che annulla cinque palle break, ma si arrende letteralmente alla sesta dopo uno scambio infinito conclusosi con un rovescio vincente di Darderi. L’azzurro rimane concentrato, mette a bada le emozioni e chiude con autorità una settimana da sogno.