Pagelle Milan-Cagliari 4-1: voti e tabellino Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Cagliari, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Pronti via la grande occasione per sbloccare il risultato ce l’hanno i sardi: da calcio d’angolo arriva il colpo di testa di Petagna ma un grande Mirante dice di no. Da quel momento è un assolo del Milan con Theo Hernandez che sale sugli scudi, scodella alla perfezione per Luka Jovic che controlla e calcia con il sinistro siglando la rete dell’1-0. Qualche minuto più tardi sempre Theo fa i buchi nella difesa dei sardi, penetra e regala un altro assist a Jovic che, in scivolata, fa 2-0 approfittando anche dell’errore di Radunovic. Ad inizio ripresa Chaka Traorè si gira e buca le mani di un Radunovic horror, 3-0. Il match di fatto finisce lì: Il match di fatto finisce lì: nel finale Luvumbo fa 3-1, ma Leao poi sigla il definitivo 4-1. Pioli vola ai quarti di finale dove affronterà la vincente di Atalanta-Sassuolo in programma domani alle ore 18.

LE PAGELLE E I VOTI

MILAN (4-2-3-1): Mirante 6.5; Calabria 6 (16’st Florenzi 6), Simic 7, Hernandez 7, Jimenez 7 (35’st Bartesaghi sv); Adli 6.5, Reijnders 6 (35’st Zeroli sv); Chukwueze 6, Romero 6 (25’st Pulisic 6), Traorè 7 (25’st Leao 6.5); Jovic 7.5. In panchina: Maignan, Nava, Loftus-Cheek, Giroud, Kjaer, Nsiala-Makengo. Allenatore: Pioli 6.5.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic 4; Di Pardo 5 (27’st Zappa 6), Wieteska 5, Hatzidiakos 4.5, Obert 5; Jankto 5 (18’st Azzi 6.5), Makoumbouc 5.5, Deiola 5; Mancosu 5 (27’st Sulemana 6); Luvumbo 6, Petagna 5 (18’st Pereiro 6). In panchina: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Viola, Capradossi, Oristanio. Allenatore: Ranieri 5.5

ARBITRO: Prontera di Bologna 6.

RETI: 29’pt, 42’st Jovic, 5’st Chaka Traorè, 42’st Luvumbo, 46’st Leao.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 57.169.

Ammoniti: Di Pardo, Deiola, Azzi.

Angoli: 5-4.

Recupero: 1’pt, 3’st.