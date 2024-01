Liga 2023/24: frena la Real Sociedad, il Valencia batte il Villarreal. Rayo corsaro contro il Getafe

In Liga è andata nel pomeriggio e duratente la sera di martedì 2 gennaio sono andate in scena tre partite che hanno dato sicuramente degli esiti anche non aspettati. Infatti, la sorpresa di giornata è il pareggio della Real Sociedad contro l’Alaves in casa che ha frenato le ambizioni di alta classifica degli uomini di Alguacil.

Per i padroni di casa la partita si fa subito in salita quando al 36esimo per un fallo di mano viene espulso Remiro. Da lì in poi cambia lo spartito del match con l’Alavese che pian piano viene fuori fino a quand al 76esimo va avanti con il rigore realizzato da Roja che non sbaglia. Gli uomini di Alguacil non ci stanno e si gettano a capofitto almeno per il gol del pareggio: pari che arriva a tempo caduto con la rete realizzata da Zubimendi. Pareggio d’oro per l’Alaves che si allontana dalla zona rossa e che frena invece la corsa all’Europa della Sociedad.

Nel pomeriggio in campo anche Getafe e Rayo Vallecano. In un match nervoso, chiuso dai padroni di casa in 9 dopo le espulsioni di Latasa e Greenwood, ad uscire vincitore è il Rayo che si è dimostato più pronto a cogliere gli impulsi del match: 0-2 firmato dalla doppietta (un gol per tempo) di Camello. Il Rayo accorcia in classifica proprio sul Getafe, attualmente ottavo, e si porta a margine delle prime dieci della classifica.

Nella serata, invece, è stato tempo di Valencia-Villarreal. Partita che si è presa la squadra di casa con una grande prestazione da parte degli uomini di Baraja che hanno colpito con le reti di Yaremchuk e Pepelu nel primo tempo. Quest’ultimo ha poi realizzato sul rigore la rete del 3-0 che ha chiuso definitivamente la partita. Solo per le statistiche invece il gol del Villarreal firmato dal solito Gerard Moreno.