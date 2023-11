Highlights e gol Lecce-Parma 2-4: Coppa Italia 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 83

Il video dei gol e degli highlights di Lecce-Parma, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Allo stadio Via del Mare grande partenza dei ragazzi di Fabio Pecchia che passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie a Sohm. Il Parma domina e trova il gol del raddoppio con una vera e propria magia di Bonny che apre il piattone e fa 0-2. Il Lecce reagisce e nella ripresa pareggia i conti: prima un gol di Piccoli, poi una perla di Strefezza che fa impazzire di gioia il pubblico locale. La partita sembra indirizzata ai supplementari e invece nel finale succede di tutto: prima l’occasione per Banda che si divora il 3-2 e allora una sfortunata autorete di Pongracic prima e il rigore di Man chiudono i conti, 2-4 e Parma agli ottavi dove affronterà la Fiorentina.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS DI LECCE-PARMA