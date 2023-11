Pagelle Lecce-Parma 2-4: voti e tabellino Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lecce-Parma, match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2023/2024. Allo stadio Via del Mare grande partenza dei ragazzi di Fabio Pecchia che passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie a Sohm. Il Parma domina e trova il gol del raddoppio con una vera e propria magia di Bonny che apre il piattone e fa 0-2. Il Lecce reagisce e nella ripresa pareggia i conti: prima un gol di Piccoli, poi una perla di Strefezza che fa impazzire di gioia il pubblico locale. La partita sembra indirizzata ai supplementari e invece nel finale succede di tutto: prima l’occasione per Banda che si divora il 3-2 e allora una sfortunata autorete di Pongracic prima e il rigore di Man chiudono i conti, 2-4 e Parma agli ottavi dove affronterà la Fiorentina.

FIORENTINA-PARMA: DATA, ORARIO E DIRETTA TV

LE PAGELLE E I VOTI DI LECCE-PARMA

LECCE (4-3-3): Brancolini 5; Venuti 5.5, Baschirotto 5 (1′ st Pongracic 5.5), Touba, Gallo 5 (44′ st Dorgu 5.5); Oudin 5.5 (18′ st Banda 6), Ramadani 5.5, Berisha 6; Strefezza 7.5 (45′ +5′ st Krstovic sv), Piccoli 7, Sansone 6 (18′ st Almqvist 6). In panchina: Falcone, Samooja, Borbei, Rafia, Gonzalez, Gendrey, Faticanti, Smajlovic, Samek. Allenatore: D’Aversa 5.5

PARMA (4-2-3-1): Corvi 6; Coulibaly 6, Circati 6, Osorio 5.5 (10′ st Del Prato 5.5), Di Chiara 6 (17′ st Zagaritis 6); Estevez 6, Hainaut 6.5 (11′ st Man 7); Mihaila 6, Sohm 7, Benedyczak 6 (33′ st Charpentier 6); Bonny 7.5 (1′ st Bernabé 6.5). In panchina: Chichizola, Turk, Begic, Ansaldi, Colak, Camara, Hernani, Amoran, Haj. Allenatore: Pecchia 7

ARBITRO: Minelli di Varese 6 (dal 20′ pt Feliciani di Teramo 6)

RETI: 9′ pt Sohm, 29′ pt Bonny, 9′ st Piccoli, 31′ st Strefezza, 49’st aut. Pongracic, 52’st Man (rig).

NOTE: cielo sereno, campo in discrete condizioni.

Al 20′ pt l’arbitro Minelli viene sostituito dal quarto uomo Feliciani a causa di un infortunio.

Ammoniti: Mihaila, Strefezza, Zagaritis, Coulibaly, Berisha.

Angoli 6-4.

Recupero 7′ pt, 5′ + 2′ st.