Highlights e gol Manchester United-Newcastle 0-3, Carabao Cup 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 10

Continua lo sprofondo United. I ragazzi di ten Hag incorrono in una rovinosa sconfitta in quel di Old Trafford contro il Newcastle che vince e che si conquista il pass per il turno successivo della Carabao Cup. In un match, praticamente mai in discussione, e firme portano i cognomi di Almiron, Hall e di Willock. Fischi per i Red Devils che non riescono ancora ad ingranare. Queste le emozioni del match.