Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, Djokovic: “Soddisfatto. È normale sentirsi arrugginiti dopo un pò che non si gioca”

Nole Djokovic ha esordito in quel di Parigi con una vittoria in due set contro Tomás Martín Etcheverry. Il serbo ha liquidato il tennista argentino con due netti parziali di 6-3, 6-2, accedendo così al turno successivo del Masters della capitale francese. Nel post gara Djokovic ha commentato la sua prestazione.

Queste le sue parole: “Sono soddisfatto, penso di aver giocato bene nei punti importanti, passandogli sempre una palla in più e facendolo sentire a disagio, costringendolo a cambiare posizione in campo. Penso che questo mi abbia permesso di strappargli il servizio nel primo set, 4-3, break cruciale. Ho avuto alti e bassi con il servizio, con parti della partita molto buone e altre che perdevano il ritmo con la prima di servizio. È normale sentirsi arrugginiti dopo tanto tempo che non si gioca una partita ufficiale, ma alla fine è una vittoria in due set contro un avversario molto in forma. Sta migliorando molto su questa superficie, quindi sono molto soddisfatto“.