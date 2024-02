Highlights e gol Lazio-Bayern Monaco 1-0: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 9

Il video dei gol e degli highlights di Lazio-Bayern Monaco, match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2023/2024. Allo stadio Olimpico primo tempo bloccato e con poche occasioni da gol con i biancocelesti che contengono alla grande i bavaresi, tutt’altro che scintillanti. Nella ripresa il Bayern non riesce a cambiare marcia e, in una mischia, combina anche il patatrac: Upamecano entra in ritardo su Isaksen, è calcio di rigore ed espulsione. Dagli undici metri Ciro Immobile non sbaglia e fa 1-0. Il Bayern Monaco in dieci prova a reagire riuscendo a tirare un paio di volte senza impensierire Provedel. I ragazzi di Sarri, nel finale, hanno anche due occasioni per fare 2-0: ma prima Felipe Anderson e poi Pedro non riescono a raddoppiare.

