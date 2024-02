Pagelle Lazio-Bayern Monaco 1-0: voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lazio-Bayern Monaco, match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2023/2024. Allo stadio Olimpico primo tempo bloccato e con poche occasioni da gol con i biancocelesti che contengono alla grande i bavaresi, tutt’altro che scintillanti. Nella ripresa il Bayern non riesce a cambiare marcia e, in una mischia, combina anche il patatrac: Upamecano entra in ritardo su Isaksen, è calcio di rigore ed espulsione. Dagli undici metri Ciro Immobile non sbaglia e fa 1-0. Il Bayern Monaco in dieci prova a reagire riuscendo a tirare un paio di volte senza impensierire Provedel. I ragazzi di Sarri, nel finale, hanno anche due occasioni per fare 2-0: ma prima Felipe Anderson e poi Pedro non riescono a raddoppiare.

LE PAGELLE E I VOTI

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 6.5 (36′ st Patric sv), Romagnoli 6.5, Hysaj 6 (15′ st Lazzari 6.5); Guendouzi 6.5, Cataldi 6, Luis Alberto 6.5 (36′ st Kamada sv); Isaksen 6.5 (29′ st Pedro 6), Immobile 7 (29′ st Castellanos 6), Felipe Anderson 7. In panchina: Sepe, Magro, Casale, Vecino, Napolitano. Allenatore: Sarri 7.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6; Mazraoui 5.5, Upamecano 5, Kim 6, Guerreiro 5; Kimmich 5.5, Goretzka 5.5 (28′ st De Ligt 6); Sané 5 (37′ st Tel sv), Muller 5.5 (37’st Choupo-Moting sv), Musiala 5; Kane 5.5. In panchina: Ulreich, Schmitt, Dier, Zaragoza, Boey, Pavlovic. Allenatore: Tuchel 5.5.

ARBITRO: Letexier (FRA) 6

RETI: 25′ st Immobile (rig).

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Espulso al 22′ st Upamecano per intervento pericoloso. Ammoniti: Kimmich.

Angoli: 3-5.

Recupero: 0′ pt, 5′ st.