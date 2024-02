Commenti razzisti contro Upamecano, il Bayern: “Spregevoli, non siete tifosi del nostro club”

“I commenti razzisti sui social media contro Dayot Upamecano sono assolutamente spregevoli. L’FC Bayern li condanna nella maniera più forte possibile. Chi pubblica commenti del genere non è un tifoso del nostro club. Ti siamo vicini, Upa!”. Lo ha scritto sui social il Bayern Monaco in riferimento ad alcuni commenti razzisti dei tifosi bavaresi all’indirizzo di Dayot Upamecano, il difensore che ha causato (con tanto di espulsione) il calcio di rigore decisivo per la vittoria della Lazio all’Olimpico in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Nello stesso tweet su X, il Bayern ha anche nascosto alcuni commenti discriminatori rivolti allo stesso giocatore.

IL TWEET