Lazio-Bayern Monaco, Sarri: “Contento, ma ci siamo accontentati della vittoria”

“Se il collettivo funziona tutti vengono esaltati. Oggi la squadra ha funzionato ed è più facile anche per i singoli fare una buona partita. Sono contento per Cataldi, perché sembra aver ripreso la strada giusta. Sono contento, ma l’unico appunto è che ci siamo accontentati di vincere mentre gli si poteva fare male. Ora c’è da andare là e sarà durissima uscirne vivi”. Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, commenta la vittoria sul Bayern Monaco negli ottavi di Champions League in conferenza stampa. Poi, proseguendo, Sarri ammette che “fare risultato contro queste squadre è una soddisfazione, ma il derby ne dà un po’ di più. Una Lazio come quella di stasera avrebbe un’altra posizione in campionato, ma fa parte del pacchetto”. Infine, sulla possibilità di aprire un ciclo in biancoceleste, ammette che a Roma “sto benissimo, se ci fosse la possibilità di fare un salto di qualità farebbe piacere a tutti. Noi stasera abbiamo giocato una squadra che fattura 800 milioni l’anno”, conclude.