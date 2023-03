Tabellone Challenger Phoenix 2023: Matteo Berrettini wild card, l’azzurro guida il seeding

Il tabellone principale del Challenger di Phoenix 2023, in programma dal 13 al 19 marzo. La prima testa di serie è l’azzurro Matteo Berrettini, che ha ricevuto una wild card dagli organizzatori dopo la prematura eliminazione a Indian Wells e riparte dall’Arizona per invertire il trend in una stagione complicata. Le altre due wild card sono andate a giocatori del calibro di Schwartzman e Monfils, mentre non mancano altri tennisti di spicco come Bublik e Gasquet. Di seguito il main draw del secondo Challenger di Phoenix.

TABELLONE CHALLENGER PHOENIX 2023

(1/WC) Berrettini vs Ivashka

Rinderknech vs Q

(WC) Monfils vs Q

Krajinovic vs (6) Huesler

(3) Gasquet vs Q

O’Connell vs Q

Halys vs Barrere

Carballes vs (8) Ruusuvuori

(5) Lehecka vs Kokkinakis

Q vs Q

Zhang vs Lestienne

Kudla vs (4) Bublik

(7) Ymer vs Albot

Otte vs Popyrin

Safiullin vs Martinez

Borges vs (2/WC) Schwartzman