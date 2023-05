Highlights e gol Juventus-Lecce 2-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Juventus-Lecce, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo Juventus Stadium partita divertente con tantissime palle gol: gli ospiti trovano il gol dopo pochi minuti grazie a Ceesay ma viene annullato per fuorigioco. La sblocca la Juventus con un calcio di punizione vincente di Paredes che trova il primo gol stagionale. Il Lecce però è vivo e non si arrende, si guadagna un calcio di rigore per un fallo di mano di Danilo: dagli undici metri Ceesay fa 1-1. La Juventus però si riporta immediatamente in vantaggio grazie ad un bellissimo gol di Dusan Vlahovic. Nel secondo tempo fioccano le occasioni da una parte e dall’altra, il match rimane in equilibrio sino alla fine, ma i bianconeri portano a casa tre punti fondamentali.

LE PAGELLE E I VOTI