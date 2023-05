Highlights e gol Verona-Inter 0-6: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 53

Il video dei gol e degli highlights di Verona-Inter, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Bentegodi i padroni di casa hanno la prima palla gol della partita con Verdi, ma Handanovic risponde presente. Poi è un assolo e un dominio assoluto: tre straordinarie parate di Montipo negano il gol del vantaggio ai nerazzurri. Gol che arrivano poi in serie: prima l’autogol di Gaich su tiro di Dimarco, successivamente il magnifico gol del raddoppio firmato Calhanoglu e poi si sblocca anche Dzeko. Nella ripresa punto esclamativo di Lautaro Martinez e poi ancora Dzeko in gol. Infine, all’ultima palla Lautaro Martinez sigla lo 0-6 Uno 0-6 senza discussione: i nerazzurri adesso sono quarti in classifica da soli.

LE PAGELLE E I VOTI