Highlights e gol Juventus-Bologna 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 70

Il video dei gol e degli highlights di Juventus-Bologna, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium grande primo tempo dei ragazzi di Thiago Motta che con personalità e qualità imbrigliano tatticamente i bianconeri e passano meritatamente in vantaggio al termine di una bella azione, terminata con il piazzato vincente di Ferguson. Gli ospiti vanno vicini anche allo 0-2. Nella ripresa la musica cambia, la Juventus è più aggressiva e trova il gol del pareggio con Vlahovic che però viene annullato per fuorigioco attivo di Rabiot. Il Bologna reclama per un calcio di rigore non fischiato da Di Bello e qualche minuto dopo Vlahovic, di testa, fa 1-1. Il finale è elettrico, ma alla fine è un punto per parte. La Juventus frena.

