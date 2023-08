Juventus-Bologna, il mancato rigore. Caressa: “Come fa il Var a non intervenire?”

Mancato rigore in Juventus-Bologna? Se n’è parlato molto nello studio di Sky Sport al Club, dove i presenti, Caressa, Bergomi, Di Canio, Marchegiani e Bucciantini, hanno portato avanti un’accesa discussione sull’accaduto.

“Ragazzi, questo è rigore”, dichiara Marchegiani. “Il Var come fa a non intervenire? Non può non intervenire”, continua Caressa. E ancora Bucciantini: “A cosa serve il Var se non interviene? Esiste per questo”, “Una cosa così grave al Var la devi vedere per forza”, ha proseguito Di Canio. A concludere Bergomi: “Io avrei dato subito rigore per la dinamica e poi nel caso lo rivedi, ma va dato”.