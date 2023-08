Pagelle Juventus-Bologna 1-1: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Juventus-Bologna, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium grande primo tempo dei ragazzi di Thiago Motta che con personalità e qualità imbrigliano tatticamente i bianconeri e passano meritatamente in vantaggio al termine di una bella azione, terminata con il piazzato vincente di Ferguson. Gli ospiti vanno vicini anche allo 0-2. Nella ripresa la musica cambia, la Juventus è più aggressiva e trova il gol del pareggio con Vlahovic che però viene annullato per fuorigioco attivo di Rabiot. Il Bologna reclama per un calcio di rigore non fischiato da Di Bello e qualche minuto dopo Vlahovic, di testa, fa 1-1. Il finale è elettrico, ma alla fine è un punto per parte. La Juventus frena.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

JUVENTUS (3-5-2): Perin 6; Danilo 6.5, Bremer 5, Alex Sandro 5.5; Weah 6 (37’st McKennie sv), Fagioli 5 (21’st Pogba 6), Locatelli 5 (37’st Yildiz sv), Rabiot 6, Cambiaso 6 (21’st Iling 6.5); Vlahovic 7, Chiesa 6 (29’st Milik 6). In panchina: Garofani, Pinsoglio, Gatti, Huijsen, Rugani, Kostic, Miretti, Nicolussi Caviglia, Soulè, Kean. Allenatore: Allegri 6.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6, Beukema 6.5, Lucumi 6, Lykogiannis 5.5 (16’st Corazza 6); Moro 6.5 (15’st Dominguez 6), Aebischer 6 (40’st El Azzouzi sv); Ndoye 6.5 (47’st Fabbian sv), Orsolini 6 (16’st Karlsson 6), Ferguson 7; Zirkzee 7. In panchina: Gasperini, Ravaglia, Sosa, De Silvestri, Bonifazi, Urbanski, Van Hooijdonk. Allenatore: Motta 6.5.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 5.

RETI: 24’pt Ferguson, 35’st Vlahovic.

NOTE: serata piovosa, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Rabiot, Posch, Yildiz.

Angoli: 6-2.

Recupero: 2′, 7’+1.