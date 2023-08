Calciomercato: il Betis Siviglia piomba su Coutinho, in stand by la trattativa con l’Al-Duhail

Il Betis Siviglia piomba su Coutinho. Secondo quanto riporta COPE, il club spagnolo vorrebbe portare l’ex Barcellona e Liverpool in Spagna. Di conseguenza la trattativa tra Aston Villa, che possiede il cartellino del brasiliano, e Al-Duhail sarebbe stata messa in stand by in attesa di un’offerta del Betis. Le richieste del club inglese sono di 20 milioni di euro. Si attendono risposte dal calciatore, che preferirebbe rimanere a giocare in Europa.