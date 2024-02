Highlights e gol Inter-Salernitana 4-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 65

Il video dei gol e degli highlights di Inter-Salernitana, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Partita totalmente dominata dai ragazzi di Simone Inzaghi che dopo pochi minuti colpiscono un palo con Thuram e una traversa con Barella. Dopo diverse occasioni sbloccano il risultato grazie a Marcus Thuram e il raddoppio firmato Lautaro Martinez arriva dopo un solo minuto: 2-0. La Salernitana non riesce a superare la metà campo, Dumfries fa 3-0 e di fatto chiude i giochi. Nella ripresa Inzaghi cambia in vista della Champions League, il ritmo si abbassa ma Marko Arnautovic, allo scadere, firma il definitivo 4-0.

