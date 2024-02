Pagelle Inter-Salernitana 4-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Inter-Salernitana, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Partita totalmente dominata dai ragazzi di Simone Inzaghi che dopo pochi minuti colpiscono un palo con Thuram e una traversa con Barella. Dopo diverse occasioni sbloccano il risultato grazie a Marcus Thuram e il raddoppio firmato Lautaro Martinez arriva dopo un solo minuto: 2-0. La Salernitana non riesce a superare la metà campo, Dumfries fa 3-0 e di fatto chiude i giochi. Nella ripresa Inzaghi cambia in vista della Champions League, il ritmo si abbassa ma Marko Arnautovic, allo scadere, firma il definitivo 4-0.

LE PAGELLE E I VOTI DI INTER-SALERNITANA

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5 (32’st Buchanan 6); Dumfries 7.5, Barella 6.5, Calhanoglu 6.5 (21’st Asllani 6), Mkhitaryan 6 (15’st Klaassen 6), Carlos Augusto 7.5; Thuram 7 (15’st Sanchez 6), Lautaro Martinez 7.5 (15’st Arnautovic 6.5). In panchina: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Darmian, Frattesi, Stankovic, Dimarco. Allenatore: Inzaghi 7.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 6.5; Pasalidis 5, Boateng 5 (25’pt Maggiore 5.5), Pellegrino 5.5; Sambia 5.5, Coulibaly 5 (19’st Legowski 6), Basic 5, Zanoli 5.5 (38’st Kastanos sv); Candreva 5, Dia 5 (19’st Weissman 5.5); Tchaouna 5 (38’st Simy sv). In panchina: Costil, Allocca, Manolas, Gomis, Vignato, Martegani. Allenatore: Liverani 5.

ARBITRO: Piccinini di Forlì 6.5.

RETI: 17’pt Thuram, 19’pt Lautaro Martinez, 40’pt Dumfries, 45’st Arnautovic.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammonito: Tchaouna.

Angoli: 18-0 per l’Inter.

Recupero: 1′; 0′.