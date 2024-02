Tennis, Atp 250 Delray Beach: Cobolli fermato da Tiafoe in due set

Flavio Cobolli termina la propria avventura nell’Atp 250 di Delray Beach. Il tennista italiano ha perso ai quarti di finale contro Tiafoe, che ha avuto la meglio in due set. Il primo set vede lo statunitense vincere per 6-4, mentre nel secondo set domina per 6-2. Finisce così l’esperienza di Cobolli, entrato nel tabellone principale come lucky loser e che ora accederà alla top 70 nel ranking mondiale. Tiafoe ora incontrerà Paul per staccare il pass di accesso alla finale.