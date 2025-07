Il Tour de France dà il via alla 17ma tappa: il percorso ed i favoriti della frazione che potrebbe parlare italiano. In giallo c’è sempre Pogacar

Il Tour de France è entrato nei giorni conclusivi. Ultime settimane e quindi ultime tappe prima del gran finale. Che peraltro sembra già scritto: Tadej Pogacar ha messo più di una ipoteca sulla vittoria della Grande Boucle visti gli oltre 4 minuti di vantaggio su Vingegaard. Ieri il ciclista sloveno è rimasto in giallo nell’iconica tappa che ha previsto il Mount Ventoux lì dove ha trionfato Paret-Peintre.

Oggi, però, potrebbe essere forse l’ultima tappa utile per i velocisti per mettere un graffio su questa edizione. La 17ma tappa in programma, infatti, va da Bollene a Valence, per un totale di 160,4 km, con i corridori che quindi lasceranno la regione della Vaucluse.

Il tracciato è mediamente pianeggiante e sono solo due le asperità: il Col du Pertuis di quarta categoria al 6,6% che è lungo 3,7 chilometri ed arriva dopo 66 di corsa ed il Col de Tartaiguille, al chilometro 117, di quarta categoria al 3,5% (3,6 i chilometri). Nel frattempo la corsa gialla perde un grande protagonista: si è ritirato Van der Poel per polmonite.

Tour de France, chance italiana per la 17ma tappa?

Negli ultimi 10 km attenzione al vento che potrebbe infastidire non poco i ciclisti. La tappa potrebbe essere una grande occasione per Jonathan Milan, uno dei favoriti per la vittoria. L’italiano della Lidl-Trek è in corsa per la maglia verde e potrebbe conquistare oggi quei punti fondamentali per ipotecarla.

Sarebbe un grande traguardo per il ciclismo italiano considerato come questa non venga indossata da un italiano dal lontano 2010 con Alessandro Petacchi, uno specialista delle volate.

Ecco la classifica generale dopo la 16ª tappa: 1) Tadej Pogacar (UAE Emirates) 58h24’46”, 2) Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 4’15”, 3) Florian Lipowitz (Red Bull Bora) a 9’03”, 4) Oscar Onley a 11’04”, 5) Primoz Roglic a 11’42”, 6) Kevin Vauquelin a 13’20”, 7) Felix Gall a 14’50”, 8) Tobias Johannessen a 17’01”, 9) Ben Healy a 17’52”, 10) Carlos Rodriguez a 20’45”.

Il Tour de France si può vedere in chiaro su Rai 2 a partire tra le 14 e le 15 ed in streaming sull’app RaiPlay. In alternativa, per gli abbonati, anche su Discovery+ ed Eurosport, visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.