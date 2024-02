Sport in tv oggi sabato 17 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 17 febbraio 2024. Prosegue il weekend e torna il grande calcio, con la Serie A, la Serie B, la Serie C e i campionati internazionali. A Doha penultima giornata di gare per il nuoto in vasca ai Mondiali qatarioti. Tempo di semifinali per la Coppa Italia di basket. Spazio anche ai mondiali di biathlon dalla Repubblica Ceca e al tennis con le semifinali dei vari torneo Atp, Wta e Challenger. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.