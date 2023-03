Highlights e gol Friburgo-Juventus 0-2: Europa League 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 14

Il video dei gol e degli highlights di Friburgo-Juventus, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2022/2023. In Germania grande parata di Szczesny nei primi minuti di gioco sugli sviluppi di calcio d’angolo con Bremer che poi riesce a murare il tiro in calcio d’angolo. Ma i bianconeri crescono con il passare dei minuti e trovano il gol con Vlahovic ma viene annullato per fuorigioco. Prima anche la traversa di Bremer e successivamente anche una occasione con Kean. Il gol arriva su calcio di rigore: il tiro di Gatti viene parato con la mano da Gulde: il Var richiama l’arbitro che assegna la massima punizione ed espelle il giocatore per doppia ammonizione. Dal dischetto ci pensa Dusan Vlahovic. Nella ripresa la Juventus amministra senza pungere e difende il gol di vantaggio che le vale l’accesso ai quarti di finale. Nel finale arriva il gol di Chiesa.

LE PAGELLE E I VOTI