Pagelle Friburgo-Juventus 0-2: voti e tabellino Europa League 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Friburgo-Juventus, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2022/2023. In Germania grande parata di Szczesny nei primi minuti di gioco sugli sviluppi di calcio d’angolo con Bremer che poi riesce a murare il tiro in calcio d’angolo. Ma i bianconeri crescono con il passare dei minuti e trovano il gol con Vlahovic ma viene annullato per fuorigioco. Prima anche la traversa di Bremer e successivamente anche una occasione con Kean. Il gol arriva su calcio di rigore: il tiro di Gatti viene parato con la mano da Gulde: il Var richiama l’arbitro che assegna la massima punizione ed espelle il giocatore per doppia ammonizione. Dal dischetto ci pensa Dusan Vlahovic. Nella ripresa la Juventus amministra senza pungere e difende il gol di vantaggio che le vale l’accesso ai quarti di finale. Nel finale arriva il gol di Chiesa.

FRIBURGO (3-4-3): Flekken 6.5; Kubler 6, Ginter 6, Gulde 5; Sildillia 6, Eggestein 5.5, Hofler 6, Gunter 6 (29′ st Weisshaupt sv); Doan 5.5 (17′ st Sallai), Gregoritsch 6 (29′ st Petersen sv), Holer 5 (17′ st Grifo 5). In panchina: Uphoff, Atubolu, Schmid, Keitel, Jeong, Rohl, Schmidt. Allenatore: Streich 6.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 7; Gatti 6.5, Bremer 6, Danilo 6.5; Cuadrado 6 (39′ st De Sciglio sv), Fagioli 6, Locatelli 5.5 (39′ st Barrenechea sv), Rabiot 7, Kostic 6.5 (25′ st Iling-Junior 6); Kean 6 (46′ st Soulè sv), Vlahovic 6.5 (25′ st Chiesa 6.5). In panchina: Pinsoglio, Perin, Miretti, Di Maria, Rugani, Paredes, Compagnon. Allenatore: Allegri 6.5

ARBITRO: Gozubuyuk (Ned) 6.

RETI: 45′ pt rig. Vlahovic, 50′ st Chiesa.

NOTE: cielo coperto, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Gulde, Vlahovic, Iling-Junior, Sallai, Streich. Espulso al 44′ pt Gulde per doppia ammonizione.

Angoli: 6-1 per il Friburgo.

Recupero: 3′; 5′.