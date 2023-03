F1 GP Arabia Saudita 2023, prove libere domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le prove libere del Gran Premio di Arabia Saudita 2023 sul circuito di Jeddah di F1 saranno visibili domani in tv: ecco di seguito le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming delle due sessioni del secondo appuntamento stagionale del Mondiale. In Bahrain è andata male per la Ferrari e la Red Bull si è confermata superiore, il weekend arabo invece parte con la notizia della penalità a Leclerc, ma il Cavallino, così come la Mercedes, hanno voglia di riscattarsi. Andiamo allora a scoprire il programma del venerdì.

Le prove libere 1 si terranno alle ore 14.30, le prove libere 2 alle ore 18 di venerdì 17 marzo. La diretta tv sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, mentre non è prevista diretta o differita in chiaro. Sportface.it vi proporrà come di consueto la diretta scritta aggiornata in tempo reale per non farvi perdere neanche un istante di quanto accade nelle prime due sessioni di libere del venerdì, FP1 e FP2.

Venerdì 17 marzo 2023

ore 14.30-15.30 Prove libere 1 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

ore 18-19 Prove libere 2 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno