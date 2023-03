Highlights e gol AZ Alkmaar-Lazio 2-1, ottavi Conference League 2022/2023 (VIDEO)

di Giona Maffei 20

Gli highlights video, la sintesi e i gol di AZ Alkmaar-Lazio 2-1, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. La formazione di Maurizio Sarri saluta la competizione ed è l’unica italiana eliminata agli ottavi di finale delle coppe europee di questa stagione. Biancocelesti in vantaggio con Felipe Anderson, ma gli olandesi rimontano con Karlsson e Pavlidis, ottenendo un’altra vittoria dopo quella della gara d’andata all’Olimpico. Per la Lazio tempo di voltare pagina in vista del derby di domenica.

