Highlights e gol Fiorentina-Udinese 2-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 55

Il video dei gol e degli highlights di Fiorentina-Udinese, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Grande avvio dei ragazzi di Cioffi che in ripartenza fanno parecchio male e si portano in vantaggio grazie al tiro vincente di Lovric. La Fiorentina reagisce in maniera scomposta, con poca qualità e tanta frenesia e fa esattamente il gioco dell’Udinese che in ripartenza sfiora anche il gol dello 0-2. Nella ripresa la musica cambia, cross di Faraoni e Beltran stacca di testa trovando il gol del pareggio. Ma l’Udinese non è domo e grazie a Thauvin batte ancora Terracciano. La Fiorentina non molla, si guadagna un calcio di rigore per un fallo di mano netto e Nzola dal dischetto non sbaglia: 2-2. I ragazzi di Italiano hanno anche la palla del 3-2, ma il tiro di Bonaventura si schianta sul palo. Un punto per parte.

