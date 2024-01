Milan-Roma, Giroud: “Volevamo il riscatto dopo il k.o in Coppa Italia”

“Vincere era molto importante per rialzarci, volevamo riscattare la sconfitta contro l’Atalanta di Coppa Italia. Eravamo molto delusi per noi e per i nostri tifosi. Ci sono ancora tante partite, dobbiamo restare concentrati, perché ci sarà anche l’Europa League. Non molliamo mai, sono orgoglioso di questo gruppo”. Così, al termine di Milan-Roma, Olivier Giroud. “Sul mio gol Simon Kjaer ha giocato molto bene, non è stato il gol più difficile che ho fatto ma sono felice perché era da un po’ che non segnavo a San Siro. Assist a Theo? Ci conosciamo bene, lui ha fatto un grande gol e sono felice. Il campionato? Non è una corsa contro quelli davanti, dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Chi va piano, va sano e va lontano. Speriamo che gli altri sbaglino. Abbiamo iniziato bene ma questo è solo l’inizio“, ha aggiunto Giroud.