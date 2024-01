Milan-Roma, Pioli: “L’abbiamo gestita bene, buona fase difensiva”

“Sul 2-1 chiaramente si erano riaperti i giochi, è così. Bisogna chiuderla. C’era un po’ di stanchezza ma l’abbiamo gestita bene e il terzo gol ci ha dato tranquillità. Gli esterni hanno fatto il lavoro richiesto. Abbiamo provato ad aspettare gli avversari un po’ di più, credo che abbiamo fatto una buona fase difensiva, anche se si può migliorare. Dal punto di vista tattico siamo stati equilibrati“. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ai microfoni di Dazn, ha commentato la vittoria per 3-1 contro la Roma. “È normale che ci si aspetti sempre il massimo, noi abbiamo alzato le aspettative negli ultimi anni. Se non si raggiungono gli obiettivi è normale che ci siano critiche. Lotta Scudetto? Toglieteci. Abbiamo fatto un buon girone di andata e vogliamo fare un ottimo girone di ritorno. Sicuramente potevamo avere qualche punto in più. Siamo concentrati solo sulla prossima partita”, ha aggiunto Pioli. “Acquisti? Il club sa che ci sono delle esigenze, vediamo se riusciremo a colmare qualche buco che abbiamo a causa degli infortuni. Cardinale ha partecipato prima della partita nello spogliatoio. È stato molto bello. La sua visita ci ha fatto molto piacere ma non so parlare di budget per il mercato di gennaio“, ha concluso il tecnico rossonero.