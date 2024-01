Pagelle Fiorentina-Udinese 2-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Fiorentina-Udinese, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Grande avvio dei ragazzi di Cioffi che in ripartenza fanno parecchio male e si portano in vantaggio grazie al tiro vincente di Lovric. La Fiorentina reagisce in maniera scomposta, con poca qualità e tanta frenesia e fa esattamente il gioco dell’Udinese che in ripartenza sfiora anche il gol dello 0-2. Nella ripresa la musica cambia, cross di Faraoni e Beltran stacca di testa trovando il gol del pareggio. Ma l’Udinese non è domo e grazie a Thauvin batte ancora Terracciano. La Fiorentina non molla, si guadagna un calcio di rigore per un fallo di mano netto e Nzola dal dischetto non sbaglia: 2-2. I ragazzi di Italiano hanno anche la palla del 3-2, ma il tiro di Bonaventura si schianta sul palo. Un punto per parte.

LE PAGELLE E I VOTI

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Kayode 6 (1′ st Faraoni 6.5), Martinez Quarta 5.5, Ranieri 5.5 (43′ st Milenkovic sv), Biraghi 5; Mandragora 5, Duncan 5.5 (1′ st Arthur 6); Ikoné 5 (43′ st Barak sv), Bonaventura 6, Brekalo 5 (31′ st Nzola 6.5); Beltran 6.5. In panchina: Christensen, Martinelli, Vannucchi, Mina, Comuzzo, Parisi, Barak, Maxime Lopez, Amatucci, Infantino, Sottil. Allenatore: Italiano 6.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye 6; Ferreira 5.5, Perez 5.5, Kristensen 6; Ebosele 6 (12′ st Ehizibue 6), Lovric 7, Walace 6, Samardzic 6.5 (12′ Thauvin 6.5), Kamara 6 (48′ st Tikvic sv); Pereyra 6.5; Lucca 6 (12′ st Success 6). In panchina: Padelli, Silvestri, Kabasele, Masina, Giannetti, Zarraga, Payero, Zemura, Camara, Davis, Brenner. Allenatore: Cioffi 6.5.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino 6.

RETI: 10′ pt Lovric; 10′ st Beltran, 28′ st Thauvin, 42′ st Nzola (rig.).

NOTE: serata umida, pioggia a intermittenza, terreno in buone condizioni. Spettatori paganti: 23.686.

Ammoniti: Ranieri, Kamara.

Angoli: 4-4.

Recupero: 1′; 5′