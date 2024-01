Highlights e gol Empoli-Milan 0-3: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 16

Il video dei gol e degli highlights di Empoli-Milan, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Castellani ottima partenza dei rossoneri che sbloccano il risultato dopo dieci minuti di gioco: Leao scappa via sulla fascia sinistra, mette la palla al centro e Loftus Cheek sigla il gol dello 0-1. L’Empoli ci prova timidamente, ma compie una ingenuità con Maleh che prende la palla di mano dentro l’area di rigore: è calcio di rigore. Dagli undici metri Giroud non sbaglia e fa 0-2. Nella ripresa il Milan ha possibilità di fare 0-3, dal 60′ poi l’Empoli attacca a ripetizione e spreca almeno tre palle gol molto importanti, ma la porta di Maignan rimane inviolata e all’88’, in contropiede, arriva anche il primo gol in Serie A di Chaka Traorè. Pioli gira a 39 punti, a -9 dall’Inter.

