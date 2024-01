Sci di fondo, Diggins vince il Tour de Ski 2024: la mass start sul Cermis è di Laukli

Secondo Tour de Ski in carriera per Jessie Diggins, che torna a vincere nel 2024 la gara a tappe – valida per la Coppa del Mondo 2023/2024 di sci di fondo – dopo l’acuto del 2021. L’atleta statunitense ha preceduto di di 31″6 la norvegese Heidi Weng, seconda, e di 39″7 la finlandese Kerttu Niskanen, terza. In Val di Fiemme, dove è andata in scena l’ultimo appuntamento della competizione, ovvero la 10 km mass start final climb in tecnica libera, ad avere la meglio è stata invece un’altra statunitense, Sophia Laukli. Quest’ultima ha tagliato il traguardo in solitaria in 38’16″5, trionfando dunque sull’Alpe del Cermis. Alle sue spalle la norvegese Heidi Weng, seconda a 17″1, e la francese Delphine Claudel, terza in rimonta a 37″7. L’unica azzurra in top 30 è stata Caterina Ganz, 18^ a 2’21″7 e 22^ nella classifica generale con un distacco di 9’43″2.