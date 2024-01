Taekwondo, Cito: “Dell’Aquila e Alessio a Parigi 2024: sempre al top, orgoglioso di loro”

Vito Dell’Aquila e Simone Alessio hanno conquistato la carta olimpica (posto nazione) per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel taekwondo e il presidente federale, Angelo Cito, si congratula coi due azzurri: “Sono davvero orgoglioso del lavoro e dei risultati ottenuti dai ragazzi. Il mio ringraziamento va a tutto il gruppo dei nostri azzurri, bravi ad emergere in un contesto internazionale in cui il livello è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. Grazie anche ai nostri avversari che ci hanno permesso di migliorare fino a questo punto. Mantenersi ai vertici del ranking mondiale durante un quadriennio olimpico è molto dura. Loro ci sono riusciti dimostrando un livello tecnico e una continuità impressionanti, a parte qualche brevissimo passaggio a vuoto, dovuto a condizioni fisiche non ottimali in alcune gare. Adesso è fatta e sono convinto che ancora una volta non tradiranno le aspettative. Grazie a loro, tutti noi siamo stimolati a dare sempre di più”.