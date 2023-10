Highlights e gol Empoli-Atalanta 0-3: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 40

Il video dei gol e degli highlights di Empoli-Atalanta, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Castellani non c’è partita: sin da subito i ragazzi di Gian Piero Gasperini impongono in loro gioco e dominano la partita in lungo e in largo: dopo pochi minuti ci pensa Scamacca a salire in cattedra, l’attaccante azzurro vien servito da Lookman e di tacco fa 0-1. Poi prende un palo e una traversa sotto gli occhi del commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti. Il raddoppio lo firma Koopmeiners e di fatto chiude già a tripla mandata la partita. L’Empoli prova a reagire ad inizio secondo tempo, ma è ancora Scamacca a battere Berisha e a firmare lo 0-3 definitivo. Gasperini in zona Champions League.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS