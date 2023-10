Pagelle Empoli-Atalanta 0-3: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Empoli-Atalanta, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Castellani non c’è partita: sin da subito i ragazzi di Gian Piero Gasperini impongono in loro gioco e dominano la partita in lungo e in largo: dopo pochi minuti ci pensa Scamacca a salire in cattedra, l’attaccante azzurro vien servito da Lookman e di tacco fa 0-1. Poi prende un palo e una traversa sotto gli occhi del commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti. Il raddoppio lo firma Koopmeiners e di fatto chiude già a tripla mandata la partita. L’Empoli prova a reagire ad inizio secondo tempo, ma è ancora Scamacca a battere Berisha e a firmare lo 0-3 definitivo. Gasperini in zona Champions League.

LE PAGELLE E I VOTI DI EMPOLI-ATALANTA

EMPOLI (4-3-3): Berisha 5.5; Ebuehi 5, Walukiewicz 4.5 (18’st Ismajli 6), Luperto 5, Cacace 5; Marin 5.5 (37’st Bastoni sv), Grassi 5.5, Maleh 5 (29’st Fazzini 6); Cancellieri 5.5 (30’st Maldini 6), Caputo 5, Cambiaghi 5.5 (18’st Gyasi 5.5). In panchina: Caprile, Perisan, Bereszynski, Guarino, Ranocchia, Kovalenko, Shpendi. Allenatore: Andreazzoli 5.5.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Djimsiti 6.5, Scalvini 6 (1’st Toloi 6), Kolasinac 6.5; Hateboer 6.5, De Roon 6.5, Ederson 6, Ruggeri 6 (41’st Bakker sv); Koopmeiners 7 (21’st Pasalic 6), Lookman 6.5 (31’st Muriel 6), Scamacca 8 (20’st De Ketelaere 5.5). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, Holm, Zortea, Miranchuk, Adopo. Allenatore: Gasperini 6.5.

ARBITRO: Massimi di Termoli 6.

RETI: 5’pt e 6’st Scamacca, 29’pt Koopmeiners.

NOTE: serata nuvolosa, campo in discrete condizioni.

Ammoniti: Maleh, Cacace, Gyasi, Fazzini.

Angoli: 3-6.

Recupero: 1′, 4′.