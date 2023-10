Lazio-Fiorentina, Sarri: “Vittoria sul filo del rasoio. Aspettiamo Immobile”

“Una partita dura, difficile, contro la Fiorentina che ha fatto qualcosa di più nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo legittimato il risultato creando 3-4 palle gol senza concedere nulla. Una partita sul filo del rasoio“. Così l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri commenta ai microfoni di Sky la vittoria contro la Fiorentina in campionato. “Immobile lo stiamo aspettando, lui non è in discussione. Il gol gli farà bene come gli farà bene allenarsi un po’ visto che nell’ultimo mese lo ha fatto poco. E’ entrato tardi perchè nei due slot precedenti servivano altre soluzioni, comunque Ciro l’ho visto in crescita e penso lo ritroveremo al 100% fra non molto. Poi in questo momento c’è anche un altro ragazzo che sta facendo bene“, ha aggiunto il tecnico sul dualismo tra Immobile e Castellanos. Tornando sulla squadra, Sarri dice: “I nuovi si stanno inserendo abbastanza bene, mentre sono mancati un po’ i giocatori che l’anno scorso avevano fatto benissimo. La squadra si sta ritrovando sperando di continuare in questa lunga rincorsa“. “Il calcio ormai va in questa direzione, con questo calendario 90 minuti sono duri per tutti. A livello di rosa la sensazione è di essere più forti dell’anno scorso, ma dobbiamo dimostrarlo“, conclude Sarri.