Swiatek-Vondrousova stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Finals Cancun 2023

Iga Swiatek affronta Marketa Vondrousova nel match valido per la fase a gironi delle Wta Finals di Cancun 2023. Il cammino della tennista polacca, reduce dal titolo a Pechino e determinata a riprendersi il primo posto del ranking, comincia contro una debuttante nell’ultimo torneo dell’anno riservato alle otto migliori giocatrici. La ceca si è assicurata la qualificazione soprattutto grazie alla vittoria di Wimbledon, ma anche ai quarti degli US Open, tuttavia sulla carta sembra avere qualcosa in meno alle avversarie. Swiatek è avanti 2-0 nei precedenti e partirà ampiamente favorita secondo i bookmakers.

MONTEPREMI

RISULTATI E CLASSIFICHE

I DUE GIRONI

COPERTURA TV

REGOLAMENTO

Swiatek e Vondrousova scenderanno in campo stasera, lunedì 30 ottobre, alle ore 23:00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.