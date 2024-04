Highlights e gol Atalanta-Verona 2-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Verona, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium super partenza dei ragazzi di Gian Piero Gasperini che sbloccano la partita grazie ad un bel gol di Gianluca Scamacca che, di destro, batte Montipo e fa 1-0. Il Verona ha la palla del pareggio con Suslov, ma la fallisce e qualche minuto dopo ci pensa Ederson, imbeccato da Scamacca, a siglare il gol del 2-0 in una difesa troppo fragile. L’Atalanta ha parecchie occasioni per siglare il 3-0, ma non lo fa. E nella ripresa cambia tutto: prima Lazovic fa 2-1 e successivamente Noslin fa 2-2. La partita, per i bergamaschi, si complica maledettamente e non riescono più a trovare il bandolo della matassa. Un punto pesantissimo per gli ospiti in ottica salvezza.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS