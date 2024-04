Atletico Madrid, esperienza al potere: età media di 30 anni in campo a Dortmund

Hanno tante cose in comune Borussia Dortmund e Atletico Madrid, avversarie stasera nel ritorno dei quarti di Champions League: l’assenza in una semifinale da svariati anni (dalla stagione 2016/17 nel caso degli spagnoli, dal 2012/13 per i tedeschi), qualche indisponibile di lusso (Haller per i padroni di casa, Lino per gli ospiti) e anche due ambienti casalinghi di tutto rispetto. Edin Terzic, tecnico dei tedeschi, si è soffermato su quest’ultimo aspetto alla vigilia, affermando in soldoni che all’andata l’atmosfera del ‘Metropolitano0 ha pesato e che ora il Borussia vuole rispondere con la stessa moneta sfruttando il famigerato ‘muro giallo’ del Signal Iduna Park. Si riparte dal 2-1 per i colchoneros e ci saranno novanta e forse più minuti a disposizione del Borussia Dortmund per ribaltare le cose. Ospite è però una squadra che ha l’esperienza giusta per fare calcio in uno stadio caldissimo. Simeone schiererà una formazione con un’età media di oltre 30 anni, con quattro over 32 (Griezmann, Witsel, Koke, Azpilicueta) e Molina (26 anni) come giocatore più giovane. Tra i pali c’è Oblak, mentre Witsel, Gimenez ed Hermoso agiranno in difesa. Samuel Lino (24 anni) è squalificato, quindi a sinistra toccherà ad Azpilicueta, con Riquelme primo cambio dalla panchina. Pochi dubbi a centrocampo con De Paul, Koke e Llorente e in attacco con Griezmann e Morata. Senza Depay (ne avrà per altre due settimane) e con il solo Correa come cambio offensivo, Simeone ha convocato anche il classe 2004 Adrian Nino, autore di 4 gol in 7 partite in Youth League. Se ci sarà bisogno, potrebbe toccare anche a lui. Qualche dubbio per il Borussia Dortmund che valuta le condizioni di Malen (assente in rifinitura) e Sancho (regolarmente convocato dopo l’assenza col M’Gladbach), ma perde Haller, autore del gol che ha ridotto lo svantaggio al ‘Metropolitano’. Al centro dell’attacco ci sarà Fullkrug, mentre Brandt e Adeyemi dovrebbero essere i titolari sulle fasce. L’età media del Borussia è di 27 anni, tre in meno dell’Atletico. L’esperienza però non manca anche tra i tedeschi con Hummels ed Emre Can tra i veterani. Sono proprio loro (insieme a Maatsen) due dei diffidati della serata. A rischiare la squalifica nell’eventuale semifinale anche Giménez, Hermoso, Koke, Morata e Savić. Un giallo in più o in meno può fare la differenza e l’esperienza serve anche a questo.